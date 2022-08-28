https://news.day.az/unusual/1490648.html Врач объяснил, сочетается ли алкоголь с назальной вакциной от COVID-19
Врач объяснил, сочетается ли алкоголь с назальной вакциной от COVID-19
Врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что медики не рекомендуют употреблять алкоголь после прививки от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали ее разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки. А еще лучше не пить неделю или даже две, пока идет формирование иммунитета к COVID-19", - сказал он.
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