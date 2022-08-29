Какие ягоды опасно замораживать?

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что одним из способов обеспечить себя витаминами зимой является заморозка сезонных ягод летом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, большинство полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке. Так они могут сохранить до 80% своих полезных свойств.

"Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты", - рассказала Богданова.

Она добавила, что в случае перетирания ягод с сахаром его нужно добавлять в пропорции практически один к одному, чтобы не произошло брожения.

По словам Богдановой, ягоды перед заморозкой следует тщательно промывать, в ином случае процедура может быть опасной. В грязных ягодах могут сохраниться грибки или какие-либо насекомые, например, личинки мух или пауков, а также патогенные частицы, которые могут привести к дизентерии.