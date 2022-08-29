Почему дети не любят долгие поездки в машине?

Мало кто любит долгие поездки на автомобиле, но детям они могут казаться особенно мучительными. Издание Science Alert отвечает, почему так происходит, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Так, одной из причин является временная неопределенность или ощущение незнания того, когда что-либо произойдет.

Когда мы старше, кажется, что жизнь проходит быстрее. Также с возрастом мы лучше понимаем расстояния и географию. По пути куда-то мы примерно понимаем по виду за окном, какую часть уже проехали. Детям же приходится только полагаться на взрослых. Детская неуверенность в том, сколько времени прошло и сколько осталось, усугубляется отсутствием у них контроля над самим путешествием. Так как именно взрослые выбирают, на какой заправочной станции останавливаться и по какому маршруту ехать.

Наконец, время в машине может тянуться для детей просто потому, что им нечего делать, кроме как смотреть в окно.