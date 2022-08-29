Люди будут жить и учиться на Луне

Возвращение людей на Луну будет кардинально отличаться от того, что было более полувека назад, на этот раз человек будет находиться на поверхности земного спутника продолжительное время, жить и учиться там.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в контексте будущей высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

"Нам необходимо быть на Луне намного дольше, чем это было раньше, когда мы высаживались и оставались там на пару дней. Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии", - сказал он в интервью телекомпании NBC.

При этом, считает глава NASA, в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну, пребывание людей там необходимо для наработки опыта выживания в космосе. "Все это необходимо для изучения того, в каких других мирах мы сможем жить", - отметил Нельсон.

Напомним, что в NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.