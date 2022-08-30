Как занятия музыкой в детстве сказываются на состоянии мозга?

По данным исследователей Эдинбургского университета, у людей, которые с детства занимаются игрой на музыкальных инструментах, лучше сохраняются когнитивные способности в течение жизни. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 366 человек, у 117 из которых был опыт игры на музыкальных инструментах в детстве и юности. По мере взросления участников тестировали на ряд физических и умственных способностей, включая повторное прохождение стандартизированного теста на когнитивные способности, который впервые все участники проходили в 11 лет.

В исследовании команда использовала статистические модели для поиска связи между опытом человека, играющим на музыкальном инструменте, и изменениями его мыслительных навыков в возрасте от 11 до 70 лет. В университете заявили, что результаты стали новыми доказательствами того, что игра на инструменте связана, хотя и с небольшими, но все-таки прослеживаемыми когнитивными преимуществами на протяжении всей жизни.

"Мы должны подчеркнуть, что связь, которую мы обнаружили между игрой на инструменте и улучшением когнитивных функций в течение жизни, была небольшой и что мы не можем утверждать, что первое стало причиной второго. Однако, поскольку мы и другие исследователи ищем множество даже незначительных факторов, которые могут способствовать более здоровому старению мозга некоторых людей по сравнению с другими, эти результаты заслуживают внимания", - считают ученые.