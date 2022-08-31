https://news.day.az/unusual/1491172.html Битва взглядов: рыбак снял на видео внезапную встречу с тигром
Битва взглядов: рыбак снял на видео внезапную встречу с тигром
Внезапная встреча с огромным тигром едва не стала роковой для жителя Приморья. Все произошло на берегу реки, где мужчина ловил рыбу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В какой-то момент на противоположной стороне появился амурский хищник. Он уже было намочил лапы, чтобы переплыть водоем, но заметил человека.
Около минуты он топтался на месте в нерешительности - то ли уходить, то ли нападать, - но все это время для снимающего видео показалось вечностью.
В Сети уже называют мужчину "рыбаком со стальными нервами". Битву взглядов полосатый зверь проиграл - показав клыки, тигр решился скрыться в чаще.
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