Битва взглядов: рыбак снял на видео внезапную встречу с тигром

Внезапная встреча с огромным тигром едва не стала роковой для жителя Приморья. Все произошло на берегу реки, где мужчина ловил рыбу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В какой-то момент на противоположной стороне появился амурский хищник. Он уже было намочил лапы, чтобы переплыть водоем, но заметил человека.

Около минуты он топтался на месте в нерешительности - то ли уходить, то ли нападать, - но все это время для снимающего видео показалось вечностью.

В Сети уже называют мужчину "рыбаком со стальными нервами". Битву взглядов полосатый зверь проиграл - показав клыки, тигр решился скрыться в чаще.