Гравитация оставалась постоянной на протяжении всей эпохи Вселенной

Международная группа астрономов и астрофизиков Dark Energy Survey (DES) пришла к выводу, что природа гравитации оставалась неизменной на протяжении всей истории Вселенной. Результаты исследования были представлены на Международной конференции по физике частиц и космологии COSMO'22 в Рио-де-Жанейро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общая теория относительности Эйнштейна предполагает, что искривление пространства-времени меняется в присутствии гравитации. Однако некоторые ученые считают, что теория требует пересмотра.

Специалисты DES наблюдали из обсерватории в Чили за галактиками в 5 млрд световых годах от Земли. Они надеялись определить, изменилась ли гравитация за это время. Ученые также проанализировали первое изображение телескопа James Webb и смогли сделать вывод о силе гравитации по тому, насколько гравитационные линзы искажают пространство-время.

Уже более века астрономам известно, что Вселенная расширялась с момента Большого взрыва. В течение первых 8 млрд лет скорость расширения была относительно постоянной, поскольку она сдерживалась силой гравитации.

Однако ученые DES установили, что 5 млрд лет назад скорость расширения ускорялась. По их словам, за расширением стоит темная энергия.

На данный момент DES измерила более 100 млн галактик, и все наблюдения соответствуют тому, что предсказывает общая теория относительности. По их словам, теория Эйнштейна все еще верна, но тайна темной энергии пока сохраняется.