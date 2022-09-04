Ученые смогли подавить желание переедать с помощью электродов в мозгу

Электростимуляция мозга оказалась способна подавить у людей аппетит и желание переедать. Статья об этом опубликована в Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последнее десятилетие стимуляция мозга с помощью электрического тока или магнитного поля была предметом активного исследования. Выяснилось, что с ее помощью можно ослаблять симптомы болезни Паркинсона и булимии (патологической склонности съесть как можно больше еды), а также бороться с вредными привычками и улучшать способности к языкам.

Теперь американские медики установили электроды в мозг двух американок, страдающих ожирением. Контакты были подведены к прилежащему телу, который отвечает за самоконтроль и чувство удовольствия. С помощью электродов ученые наблюдали за функционированием нейронов и управляли ими. В рамках первой фазы эксперимента ученые приглашали испытуемых в лабораторию, где были их любимые блюда. Исследователи отслеживали сдвиги в активности прилежащего ядра, когда показывали им еду, и сравнивали их с изменениями в других ситуациях.

Используя эти наборы данных, исследовали создали алгоритм, подавляющий активность прилежащего ядра при тяге к перееданию. Команда подавляла работу этой зоны на протяжении полугода. В результате добровольцы похудели на 6 и 8,2 килограмма. Теперь ученые планируют повторить эксперимент с более крупной группой людей.