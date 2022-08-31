Назван самый вредный сорт колбасы

Любые колбасные изделия наносят вред организму, но самым опасным сортом колбасы можно считать копченую, сообщила "Москве 24" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az.

По мнению специалиста, в любых сортах колбасы содержится слишком много соли, искусственных красителей и ароматизаторов, лучше совсем отказаться от ее употребления.

"При копчении, такой особой термической обработке, колбаса приобретает еще и канцерогенные эффекты, что может вызвать онкологические заболевания", - предупредила врач.

Диетолог отметила для того, чтобы снизить риски негативного воздействия колбасы на организм, можно есть ее очень небольшим порциями, не чаще одного раза в неделю.