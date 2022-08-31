ИИ помог раскрыть тайны темной стороны Луны, сделав ее видимой

Международная группа исследователей, возглавляемая Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ЕТН), разработала искусственный интеллект, который помог изучить затемненные области Луны. Работа была опубликована в журнале Geophysical Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полученные данные помогут определить подходящие места для будущих лунных миссий. Команда использовала снимки, сделанные камерой Lunar Reconnaissance Orbiter, которая фотографирует поверхность Луны более десяти лет.

С помощью ИИ команде удалось сделать затемненные области Луны видимыми. Проанализировав полученные изображения, команда установила, что в этих областях Луны нет водяного льда, хотя его существование было доказано другими приборами.

Южный полюс Луны никогда не встречается с солнечным светом, что делает его холодным, температура полюса составляет от - 170 до - 240°C, и приближается к абсолютному нулю.

На данный момент группа изучила более 13 потенциальных мест для посадки миссии Artemis NASA. Результаты этого исследования позволят точно планировать маршруты в постоянно затемненные районы, что значительно уменьшит риски, которым подвергаются астронавты и роботы-исследователи.