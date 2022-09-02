Дерматолог назвала способы обрести «фарфоровую» кожу

Дерматолог Эллен Гендлер назвала способы, которые помогут обрести "фарфоровую" кожу. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az.

По словам эксперта, антивозрастной уход следует начинать по достижении 20 лет, чтобы с возрастом сохранить моложавую внешность. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем, антиоксиданты, такие как активная форма витамина С, и ретиноиды. "Если вы будете применять ретиноиды в течение нескольких лет, вы увидите значительные изменения. Вы будете одним из тех, кто стареет с красивой фарфоровой кожей", - заявила она.

Кроме того, врач призвала обратить внимание на ферменты для восстановления ДНК, которые устраняют повреждения, нанесенные коже солнечным излучением.