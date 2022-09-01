На деревьях нашли устойчивое к бактериям соединение

Тайские ученые из Университета Портсмута, а также университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат нашли органическое соединение, обладающее бактериальной устойчивостью к некоторым микроорганизмам. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Tropical Medicine and Infectious Disease, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вещество гидрохинин, содержащееся в коре деревьев, часто используют как лекарство против малярии, однако его антибактериальные свойства никогда не изучались. Специалисты решили провести ряд экспериментов, в результате которых выяснилось, что соединение может быть эффективным против ряда резистентных микроорганизмов, включая распространенную бактерию pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).

На данный момент специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований свойств гидрохинина, а также выявление его молекулярных мишеней.