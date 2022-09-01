Назван способ правильно бросить курить

Для того чтобы бросить курить, человеку может понадобиться помощь нескольких специалистов - например, пульмонолога и психиатра, рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. Способ правильно бросить курить он назвал в беседе с изданием Ura.ru, передает Day.Az.

По словам врача, помощь пульмонолога нужна для того, чтобы понять, есть ли у курящего реальная зависимость. "Необходимо провести тестирование, выявить определенные уровни зависимости", - сказал Бабак. Кроме того, он посоветовал обследовать внутренние органы, чтобы узнать, какой вред здоровью нанесло курение.

"Если за последние полгода не делалась рентгенография органов грудной клетки, а лучше компьютерная томография органов грудной клетки, нужно ее выполнить. Она может показать структуру легочного аппарата и позволит понять, есть ли болезненность в этой зоне", - объяснил он.

При этом, продолжил пульмонолог, без психиатров с зависимостью от курения справиться будет сложно. Для лечения зависимостей, рассказал он, терапевты могут подключать к работе психиатров, специализирующихся на борьбе с табакокурением.

"Если же мы говорим о привычке, а не о зависимости, то это сила воли человека. Если у вас есть сила воли - вы эту привычку прекратите", - заключил он.