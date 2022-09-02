Ученые сделали новое видео затонувшего «Титаника»

Ученые сняли новое видео затонувшего "Титаника" - впервые в разрешении 8К, передает Day.Az со ссылкой на ФедералПресс.

Такая детализация позволила рассмотреть ранее недоступные фрагменты корабля, например надпись на якоре - Noah Hingley & Sons Ltd.

Получить кадры удалось с помощью глубоководного аппарата "Титан" во время майской экспедиции компании OceanGate. Еще одна миссия запланирована на 2023 год.

Исследователи считают, что видео поможет изучить, как быстро разрушается корпус корабля, затонувшего более 110 лет назад.