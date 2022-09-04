Американец выиграл в лотерею, использовав номер случайного дома

В США 57-летний местный житель использовал номер дома для участия в лотерее и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина, проживающий в штате Мэриленд, заметил во время прогулки со своим другом дом, выставленный на продажу. Адрес здания полностью совпадал с домом его приятеля.

Американец купил несколько лотерейных билетов 27 августа, указав цифры 1,0,9,1,1. Спустя несколько дней он обнаружил, что выиграл $325 тыс. Своему знакомому мужчина отдал $50 тыс.

"Я подумал, что это шутка, пока он не вручил мне один из билетов", - поделился друг победителя.