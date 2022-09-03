Назван способ замедлить старение кожи

Диетолог Ирина Писарева в разговоре с Ura.ru заявила, что отказ от рафинированного сахара поможет замедлить старение кожи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если человек перестанет есть рафинированный сахар и продукты, в которых он содержится, то произойдет естественное снижение лишнего веса. Будет легко контролировать массу тела, ведь сладкая пища насыщает организм ненадолго", - отметила она.

Кроме того, по словам специалиста, отказ от рафинированного сахара - хорошая профилактика сахарного диабета. Также при сокращении потребления сахара снижается риск гипертонии, уточнила Писарева.

Диетолог добавила, что люди, которые не едят большое количество сладкого, дольше остаются физически активными, их цвет лица лучше, а морщины появляются позже. Вместе с тем отказываться полностью от сахара не стоит, так как глюкоза - ключевой источник энергии для организма, резюмировала эксперт.