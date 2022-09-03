Вблизи МКС заметили загадочный объект

Наземные специалисты "Роскосмоса" во время работы космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) обнаружили недалеко от солнечной батареи служебного модуля загадочный объект, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое", - заявил наземный специалист Артемьеву.

В ответ на это космонавт сказал, что не понял, о чем идет речь. Ему объяснили, что имеют в виду некий "свободно летающий объект". "Ладно, Олег, давай не будем тратить время", - сказали на Земле.