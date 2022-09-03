Чем опасен ароматизированный чай?

Чрезмерное употребления чая с ароматизаторами опасно для здоровья человека, рассказала "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Синтетические вкусовые добавки и ароматизаторы вредны для организма, в лучшем случае он отреагирует на это аллергической реакцией, в худшем - могут быть и более серьезные последствия.

"Хотя нельзя говорить, что напрямую ароматизированный чай - это онкология, потому что эти ароматизаторы проверяются, но речь опять же идет о накопительном эффекте. Ведь в целом человек умирает не от болезней, а фактически от того, что накопилась критическая масса повреждений, мутаций, и организм уже больше не может воспроизводить здоровые клетки", - объяснила врач.

Также такие напитки излишне нагружают печень и почки. Если человек не может полностью отказаться от такого чая, лучше выбирать с натуральными добавками.