Чем заменить сливочное масло?
Кокосовое масло снижает калорийность пищи и делает жареную еду менее вредной, сообщил URA.Ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кокосовое масло способно замедлить старение и избавить от воспалительных процессов в организме, ускоряющих его. Если заменить сливочное масло кокосовым, то на нем можно жарить или добавлять в кофе вместо сливок.
"В него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному маслу", - рассказал врач.
Жирные кислоты масла хорошо усваиваются организмом и не приводят к образованию свободных радикалов, провоцирующих процессы старения.
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