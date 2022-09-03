Чем заменить сливочное масло?

Кокосовое масло снижает калорийность пищи и делает жареную еду менее вредной, сообщил URA.Ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кокосовое масло способно замедлить старение и избавить от воспалительных процессов в организме, ускоряющих его. Если заменить сливочное масло кокосовым, то на нем можно жарить или добавлять в кофе вместо сливок.

"В него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному маслу", - рассказал врач.

Жирные кислоты масла хорошо усваиваются организмом и не приводят к образованию свободных радикалов, провоцирующих процессы старения.