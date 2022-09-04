NASA повторно отменило запуск ракеты на Луну

Американское космическое агентство NASA второй раз за неделю отложило запуск лунной миссии NASA Artemis-1. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в этот раз запуск ракеты SLS отменили из-за утечки топлива.

Как говорится в официальном заявлении NASA, инженеры трижды пытались загерметизировать утечку в трубе, по которой жидкий водород переходит в баки ракеты-носителя.

Это уже вторая отмена запуска. 29 августа он не состоялся также из-за утечки водорода.

Диспетчеры утром 3 сентября отправили команду заполнить водородный бак ракеты, однако сработала сигнализация, указавшая на утечку. Контроллеры не смогли остановить утечку водорода. Проблема была обнаружена в соединении, где водород закачивался в корабль.

Теперь у NASA есть еще одна возможность запустить ракету - 5 или 6 сентября. После этого космический корабль должен быть возвращен в цех для осмотра и обслуживания, что приведет к дальнейшим задержкам.

Artemis-1 - часть масштабной американской лунной программы. Она предусматривает полет вокруг Луны и возвращение обратно на Землю. К естественному спутнику Земли корабль Orion с манекенами на борту доставит сверхтяжелая ракета-носитель SLS.

Длительность полета составляет 37 суток.