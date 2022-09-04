Врач назвала способы побороть чувство голода

Избавиться от чувства голода между приемами пищи помогают полезные перекусы из фруктов и овощей и напитки, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Едена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый простой способ снизить аппетит - заменить вредную еду на полезную, вместо чипсов или других снеков лучше взять свежие овощи и фрукты. В качестве здорового перекуса отлично подойдут морковь, яблоки, огурцы или сладкий болгарский перец. Уменьшить ощущение голода могут и определенные напитки.

"Это необязательно вода: можно морс без сахара, какао, кофе. Тут главное, чтобы у человека было ощущение, что есть объем и что это не вода, а что-то с запахом. В то же время это будет благое дело: устранение обезвоживания", - рассказала Соломатина.

Обмануть аппетит можно и с помощью больших порций зеленых салатов, такие блюда содержат небольшое количество калорий, но дают ощущение насыщения. Диетолог также порекомендовала не делать слишком значительных интервалов между приемами пищи.