Китай уличили в сборе образцов ДНК тибетцев
Китай собирает образцы ДНК по всему Тибету. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Human Rights Watch, передает Day.Az.
Отмечается, что китайские власти собирают биологические образцы жителей Тибета еще с 2019 года, в том числе у детей дошкольного возраста без явного согласия их родителей. Официальная цель сбора - проведение кампании для повышения "раскрытия преступлений". Так, в Human Rights Watch обнаружили как минимум два государственных тендера на создание местных баз данных ДНК.
"Нет общедоступных доказательств того, что люди могут отказаться от участия, или что у полиции есть достоверные доказательства преступного поведения, которые могли бы оправдать такой сбор", - говорится в заявлении правозащитников. В одном из отчетов полиции по сбору ДНК говорится, что при сборе в округе не должны быть упущены "ни одна деревня, ни одно домашнее хозяйство и ни один человек".
Правозащитники отмечают, что подобные действия властей - серьезное нарушение прав человека, поскольку "не могут быть оправданы как необходимая" мера.
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