Названы продукты, которые помогут согреться

Холодной осенью стоит обратить внимание на пищу, обильно приправленную специями, это поможет быстрее согреться, сообщила News.Ru врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согревающий эффект в холодную погоду оказывают не только горячие напитки, такие как кофе или чай. При резком похолодании необходимо включить в рацион специи, которые способны разогреть организм.

"Перец, имбирь, чеснок являются разогревающимися специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего мясные продукты - то, что мы исключали летом", - рассказала врач.

Лучше всего поможет согреться мясо с пряными специями, также подойдет и другая белковая пища - фасоль, чечевица, нут, рыба.