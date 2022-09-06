Ледник «Судного дня» держится «на ногтях»

Так называемый "ледник Судного дня" в Антарктиде, получивший прозвище из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря, может быстро отступить в ближайшие годы, говорят ученые, усиливая опасения по поводу экстремального уровня моря. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ледник Туэйтса, способный поднять уровень моря на несколько метров, разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается. В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Geoscience, ученые нанесли на карту историческое отступление ледника, надеясь узнать из его прошлого, как ледник поведет себя в будущем.

Они обнаружили, что в какой-то момент за последние два столетия основание ледника отошло от морского дна и отступало со скоростью 2,1 км в год. Это вдвое превышает скорость, которую ученые наблюдали за последнее десятилетие или около того.

Этот быстрый распад, возможно, произошел "не далее как в середине 20-го века", - сказал в пресс-релизе Аластер Грэм, ведущий автор исследования и морской геофизик из Университета Южной Флориды.

Это предполагает, что у Туэйтса есть возможность быстро отступить в ближайшем будущем, как только он оторвется от хребта на морском дне, который помогает держать его под контролем.

"Туэйтс действительно держится сегодня своими ногтями, и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем - даже от года к году - как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе", - указал Роберт Лартер, морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы.