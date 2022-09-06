Названа опасность употребления баклажанов

Нутрициолог Ната Гончар поделилась информацией об опасности баклажанов в интервью агентству "Прайм", передает Day.Az.

Специалист отметила, что хоть баклажаны и содержат множество полезных веществ, но избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.

Чтобы избежать отравления, нужно обратить внимание на семечки внутри разрезанного баклажана.

В том случае, если они темные и обладают неприятным запахом, это значит в нем накопилось много соланина и им можно отравиться.

Отравление соланином вызывает тошноту, диарею и боль в области живота.