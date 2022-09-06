https://news.day.az/unusual/1493072.html Названа опасность употребления баклажанов
Названа опасность употребления баклажанов
Нутрициолог Ната Гончар поделилась информацией об опасности баклажанов в интервью агентству "Прайм", передает Day.Az.
Специалист отметила, что хоть баклажаны и содержат множество полезных веществ, но избыток соланина может сделать этот овощ ядовитым.
Чтобы избежать отравления, нужно обратить внимание на семечки внутри разрезанного баклажана.
В том случае, если они темные и обладают неприятным запахом, это значит в нем накопилось много соланина и им можно отравиться.
Отравление соланином вызывает тошноту, диарею и боль в области живота.
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