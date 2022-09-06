Названы способы сохранить ментальное и физическое здоровье при работе из дома

Постоянная работа из дома опасна развитием гиподинамии и обнулением большинства социальных контактов, сообщили практикующие психологи Петр Галигабаров и Ольга Шалдыбина. В беседе с "Лентой.ру" они назвали способы сохранить ментальное и физическое здоровье на удаленке, передает Day.Az.

Галигабаров напомнил, что человек - существо социальное, поэтому, когда он находится в обществе, его мозг синтезирует гормон счастья окситоцин. Однако, как отметил специалист, работа в домашних условиях хоть и не всегда сопряжена с отсутствием личных контактов, все они преимущественно происходят дистанционно. Люди вынуждены привыкать к подобному формату общения, однако из-за этого их социальные контакты в реальной жизни могут сойти на нет.

У людей, изначально склонных к унынию и беспокойству, удаленка при отсутствии социальных контактов может повысить уровень тревожности, вплоть до депрессивного расстройства. Чтобы не "перегореть" в одиночестве и сохранить ментальное здоровье, требуется сочетать работу дома с посещением публичных мест, разговорами с близкими, родными не по телефону или видео, а в личном общении, добавил психолог.

С точки зрения физиологии удаленка грозит развитием гиподинамии, продолжил специалист. "Последствия уменьшения двигательной активности, снижения тонуса мышц понятны: от этого страдают сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат. Возрастает риск инфаркта, сердечной недостаточности, развивается остеохондроз. Если работа из дома обязывает человека сидеть за монитором, ему обязательно необходимо делать перерывы на растяжку, прочие активности, включая самомассаж", - объяснил Галигабаров.

Для того, чтобы сохранить ментальное и физическое здоровье при работе из дома, необходимо определить время окончания рабочего дня и обязательно придерживаться этого графика, считает психолог Ольга Шалдыбина. "Обговорите с семьей, что хотя вы работаете из дома, беспокоить вас по семейным делам можно только в периоды отдыха", - порекомендовала она.

По словам специалиста, для более комфортной удаленной работы, необходимо организовать рабочее место, где все было бы под рукой и достаточно спокойно. В рабочее время лучше переодеваться в офисную одежду, чтобы мозг получал сигнал о переключении между сферами деятельности, отметила Шалдыбина.

Чтобы сохранить физическую форму, надо каждый день выходить на прогулку хотя бы на полчаса. Это поспособствует насыщению крови кислородом, из-за чего улучшится работа мозга, а мышцы получат необходимую нагрузку. Кроме того, смена декораций поможет отвлечься и по-другому взглянуть на требующие решения задачи, сказала психолог.

В заключение психолог напомнила, что даже при работе из дома важно придерживаться режима сна и отдыха, а также правильно и сбалансированно питаться для поддержания необходимого уровня энергии.