Психиатр рассказал, как заинтересовать ребенка учебой

Для того, чтобы ребенок с удовольствием ходил в школу, нужна позитивная мотивация, наказаниями и угрозами заставить его учиться невозможно, сообщил "РИАМО" детский психиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, худший способ мотивировать ребенка на учебу - заставлять его делать уроки и наказывать за плохие оценки. Родители и педагоги должны заинтересовать школьника, пробудить в нем интерес к получению новых знаний.

"Мотивацию к обучению накануне начала учебного года нереально создать, если летом и в предыдущие годы ребенка к школе не готовили родители, психолог, логопед и другие специалисты", - отметил психиатр.

Эксперт также отметил, что к моменту начала учебы в школе, в ребенке должен быть сформирован навык трудолюбия, этому может способствовать только семья.