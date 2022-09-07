Астрономы открыли землеподобную планету в обитаемой зоне в 100 световых годах от Земли

Астрономы объявили об открытии двух суперземель в системе красного карлика. Статья об этом опубликована в Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суперземли - это каменистые планеты тяжелее Земли, но легче Нептуна. Поскольку у них есть твердая поверхность, а гравитация способна удержать атмосферу и воду, они считаются перспективными с точки зрения обнаружения на них жизни.

Открытые учеными из Бирмингемского университета планеты вращаются вокруг тусклой и холодной звезды LP 890-9. Внутренняя планета системы, названная LP 890-9b, примерно на 30% больше Земли и совершает полный оборот вокруг светила за 2,7 дня. Ее обнаружили транзитным методом с помощью телескопа NASA TESS, наблюдая за колебаниями яркости звезды, когда планета проходит по ее диску.

Для подтверждения наличия планеты систему обследовали другим телескопом SPECULOOS, специально созданным для наблюдения за тусклыми звездами. Наблюдения за LP 890-9, собранные SPECULOOS, оказались плодотворными, поскольку они не только подтвердили наличие первой планеты, но и имели решающее значение для обнаружения второй, ранее неизвестной. Эта вторая планета, LP 890-9c (переименованная в SPECULOOS-2c), похожа по размеру на первую (примерно на 40% больше Земли), но имеет более длительный период обращения около 8,5 дней.

На основе этого периода обращения и массы звезды ученые рассчитали орбиту планеты. Выяснилось, что она находится в обитаемой зоне, то есть, на ней может оставаться жидкая вода в течение миллиардов лет. Теперь астрономы планируют использовать новейший телескоп James Webb, чтобы выяснить, есть ли на этой планете атмосфера и каков ее состав.