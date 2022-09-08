На жителя Индии напала кобра, после чего он укусил ее в ответ

В Индии местный житель покусал кобру, которая напала на него.

Об этом сообщает Kalinga TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина работал на рисовом поле, когда на него напала ядовитая кобра. После этого он решил отомстить и укусил рептилию в ответ. Мертвую змею он, в качестве трофея, повесил себе на шею.

Пострадавший пришел в деревню и принялся ходить по улицам с обернутой вокруг шеи рептилией. После произошедшего индиец чувствует себя нормально.