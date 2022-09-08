Российские ученые предложили записывать информацию в 5D с помощью лазера

Российские физики предложили способ кодировать информацию на физических носителях в пяти измерениях. Об этом сообщает пресс-служба МГУ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запись данных с помощью лазера применяется в оптических компакт-дисках. Импульсы нагревают особый материал, в результате чего меняется его фазовое состояние и отражающая способность. В луч с помощью областей с хорошими и плохими отражающими свойствами кодируются единицы и нули данных. Лазерный луч перемещается по трем координатам, обеспечивая таким образом трехмерную запись. Однако максимальная плотность данных при таком способе ограничена.

Специалисты с Физического факультета МГУ предложили увеличить плотность данных за счет введения дополнительных факторов кодирования. Материалом для записи служит тонкая пленка из GST225 - халькогенидного соединения. Следы от лазера на таком материале могут нести информацию не только о яркости отраженного света, но его поляризации, а также электрофизические характеристики поверхности. Таким образом, сигнал становится пятимерным.

"При падении сфокусированного излучения фемтосекундного лазера на пленку из GST225 возбуждаются поверхностные плазмоны-поляритоны. В результате их интерференции с падающим излучением происходят не только фазовые переходы данного материала, но и образуются поверхностные периодические структуры, существование которых мы обнаружили с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии. Наличие таких структур и обуславливает анизотропию в облученном материале", - поясняет один из соавторов работы Александр Колчин, аспирант физического факультета МГУ.

Авторы надеются, что с помощью их технологии можно будет создать гораздо более компактные носители информации.