В США мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот

Житель американского города Линкольн, штат Небраска, дважды сорвал джекпот с интервалом в пять дней. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сергей Настин из США купил билет моментальной лотереи и выиграл приз в 20 тысяч долларов. На этой же неделе он приобрел еще один билет той же лотереи и выиграл тысячу долларов.

Мужчине пришлось дважды за пять дней ездить в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить призы.

Настин сообщил, что планирует использовать полученные деньги для оплаты счетов. Часть выигрыша он намерен потратить на развлечения, например, катание на гидроцикле.