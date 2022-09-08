Соцсети озадачило фото змеи, завязанной узлом

Пользователей соцсетей озадачило фото змеи, завязанной узлом, пишет NDTV. Люди гадают, кто мог сделать такое с рептилией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал мужчина из США, он заметил змею, выйдя из дома. Вид рептилии настолько его удивил, что американец сделал несколько фотографий, после чего опубликовал кадры в интернете. Пост быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям.

"Это завязанная змея, которая умерла на моем пороге", - подписал снимок автор.

Увиденное удивило комментаторов, принявшихся гадать, кто мог так поступить со змеей. Некоторые люди обвинили мужчину, что он завязал ее узлом ради красивого кадра, но американец отрицает это.

"Я не люблю змей и не прикасаюсь к ним", - объяснил он.

Впрочем, как утверждают специалисты, змея могла сама завязаться в узел, а виноватом в этом вирус, подобный лихорадке Эболе, но поражающий в основном питонов и удавов, точнее, их центральную нервную систему.

Зараженные змеи становятся "пьяными" и совершают странные движения.