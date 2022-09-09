Ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта

Зампредседателя Национального агентства по атомной энергии КНР Дун Баотун заявил, что китайские ученые смогли выделить новый минерал из образцов лунного грунта, который доставили на Землю в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Новый минерал получил название "Камень Чанъэ" в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации", - сообщил Баотун.

Он отметил, что открытие нового минерала - крупное научное достижение Китая в области исследования космоса.

Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку на видимой стороне Луны, собрал грунт и уже 17 декабря вернулся на Землю.