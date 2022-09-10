Как нельзя греть квартиру до включения отопления?

Эксперт по безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что с приходом холодов некоторые россияне начали обогревать свои квартиры с помощью газовых плит, и предупредил о риске данного способа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Газовая плита, газовая духовка и газовая колонка предназначены только для исполнения своих прямых задач. Когда вы греете помещение газом, то вы выжигаете кислород, вместо него образуется угарный газ. Вполне можно отравиться угарным газом, то есть угореть", - рассказал Победоносцев.

Он отметил, что также при таком способе обогрева помещения возрастают риски в случае, если в доме недостаточно хорошая вентиляция. На газовую плиту также может упасть какой-нибудь предмет, который сразу же вспыхнет, добавил эксперт.

Победоносцев посоветовал утеплить окна, чтобы не допустить холода в квартире.