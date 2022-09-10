Профессор рассказал, когда опасно пить кофе
Доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт, главный врач медицинского центра Versailles Рушель Блаво рассказал, что употребление кофе натощак несет за собой риски гастрита, язвы, повышенного давления и формирования зависимости. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, употребление кофе с утра натощак приносит лишь вред, а не положительный эффект. Напиток способствует повышению кислотности, а если пить его без первого приема пищи, то происходит раздражение слизистой, появляются изжога, вздутие, боли и другие неприятные симптомы.
"Если регулярно пить кофе на пустой желудок, это может спровоцировать гастрит, язву и другие заболевания ЖКТ. Этот напиток также вызывает зависимость. Если приучить себя пить кофе с утра на пустой желудок, то мозг просто перестанет просыпаться без дополнительного допинга", - отметил Блаво.
Он добавил, что употребление кофе натощак также негативно сказывается на гормональном фоне.
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