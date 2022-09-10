В США ученица отказалась передать телефон учителю на время урока
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В американской школе ученица отказалась передать телефон учителю на время урока. И тогда учитель вызвал полицейского.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полицейский справился, телефон до конца занятий передан учителю.