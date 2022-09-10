https://news.day.az/unusual/1494317.html В США ученица отказалась передать телефон учителю на время урока - ВИДЕО
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В США ученица отказалась передать телефон учителю на время урока - ВИДЕО
В американской школе ученица отказалась передать телефон учителю на время урока. И тогда учитель вызвал полицейского.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полицейский справился, телефон до конца занятий передан учителю.
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