На этих кадрах злобная 75-летняя бабушка уходит в полный отрыв. Уничтожает капот машины и нападает на её владельца. По крайней мере, последний написал так в своём заявлении в полицию. Есть одно но: избили и едва не задавили на самом деле бабушку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Евгению Коротицкому 45 лет, и он очень хотел припарковать свой KIA Sorento в гаражном кооперативе в Мытищах. Не вышло - пропуск был заблокирован, а путь преградила 75-летняя бухгалтер Евгения Владимировна. Та сказала мужчине: вы не погасили долги, либо доплатите 2 тысячи, либо уезжайте.



Но Коротицкий решил, что бабушка больше не запретит ему курить за гаражами, и оторвал шлагбаум. А потом напал на старушку. Очевидцы оттащили агрессора, но потом он сам написал заявление в полицию: якобы дама испортила его авто и исцарапала лицо. Бухгалтер хочет подать встречный иск. Как только оправится от болей и высокого давления.