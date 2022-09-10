РАН сообщила о частичном разрушении в космосе американского спутника Galaxy 11

Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился в космосе. Об этом сообщает Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что этот спутник был запущен на орбиту в 1999 году.

По данным института, гражданские оптические средства выявили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, которые представляют потенциальную угрозу для тех спутников, которые сейчас находятся на геостационарной орбите.