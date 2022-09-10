https://news.day.az/unusual/1494385.html РАН сообщила о частичном разрушении в космосе американского спутника Galaxy 11
РАН сообщила о частичном разрушении в космосе американского спутника Galaxy 11
Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился в космосе. Об этом сообщает Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что этот спутник был запущен на орбиту в 1999 году.
По данным института, гражданские оптические средства выявили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, которые представляют потенциальную угрозу для тех спутников, которые сейчас находятся на геостационарной орбите.
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