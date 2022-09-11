Археологи обнаружили древнейший скелет со следами сложной операции

Исследователи из Сиднейского университета и Университета Гриффита обнаружили останки молодого человека возрастом 31 тысяча лет со следами ампутации, которую ему провели еще в детстве. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Nature.

Скелет молодого человека, которому было около 20 лет на момент смерти, обнаружили в пещере на острове Борнео, где находятся одни из древнейших наскальных рисунков в мире. Его левая нога выглядела иссохшей и была размером с детскую, но человек определенно был взрослым. Оказалось, что у человека не было стопы. При осмотре археологи выяснили, что место отреза было чистым и не имело признаков какой-либо инфекции. Авторы считают, что вероятность того, что ампутация была несчастным случаем, бесконечно мала.

Хотя не совсем ясно, что именно привело к ампутации, у человека также имелись очень хорошо заживший перелом шеи и травма ключицы, которые могли произойти во время того же события. Местные жители определенно понимали, что для выживания ребенком необходимо было ампутировать ногу.

Остров Борнео - чрезвычайно суровое место с крутыми скалами. Археологам пришлось плыть на байдарках, а затем взбираться на высокую гору, чтобы попасть в пещеру. Это показывает, насколько повезло человеку, который смог прожить с одной ногой еще 6-9 лет после ампутации.