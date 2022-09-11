В Северной Америке нашли труп самой редкой змеи, погибшей по неожиданной причине

Биологи из Института исследований рыбы и дикой природы Флориды установили причину смерти самой редкой змеи Северной Америки, найденной в национальном парке Флориды - умерла, задохнувшись при попытке проглотить ядовитую многоножку. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о находке сообщает журнал Ecology.

Неуловимая венценосная каменная змея (Tantilla oolitica) проводит большую часть своей жизни под землей, прячась в расщелинах или зарываясь под скалы. Известно, что существует всего около 26 особей - площадь их ареала обитания сократилась на 98% из-за урбанизации штата. До недавнего времени никто даже не знал, чем питается этот вид. С 2018 года никто не видел ни живых, ни мертвых венценосных каменных змей.

Но в 2022 году посетитель государственного парка коралловых рифов имени Джона Пеннекампа наткнулся на мертвую змею, прогуливаясь по тропе. Животное умерло, пытаясь съесть добычу - гигантскую многоножку (Scolopendra alternans). Другие виды венценосных змей также поедают гигантских многоножек и другую потенциально опасную добычу, включая скорпионов. Найденная особь имела длину чуть больше 20 сантиметров. Она смогла проглотить около 50 миллиметров добычи, а до конца пути оставалось еще 23 миллиметра сороконожки. Компьютерная томография, которую впервые провели этому виду, показала, что трахея хищника была пережата. На змее также была обнаружена рана от ядовитых клешней сороконожки. Но удар, похоже, привел лишь к небольшому кровотечению, а не отравлению.

С 1975 года венценосная каменная змея внесена в список находящихся под угрозой исчезновения. Исследование позволило лучше понять образ жизни редкого вида, а в перспективе поможет разработать меры по его защите.