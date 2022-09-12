Ученые выяснили, как Юпитер влияет на жизнь на Земле

Используя данные о Солнечной системе, авторы работы создали ее альтернативную модель. Оказалось, что если бы орбита Юпитера стала более вытянутой, это привело к изменениям на Земле. Наша планета приблизилась бы к Солнцу, в результате чего растаяли бы все наши ледники. Это увеличило бы площадь Земли, пригодную для жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, данный вывод опровергает убеждение о том, что Земля - идеальная для жизни планета, на которую любое изменение орбиты Юпитера могло бы оказать только негативное влияние. Тем не менее, Юпитер все же может уничтожить значительную часть жизни на Земле: если бы он оказался расположен ближе к Солнцу, это привело бы к изменению наклона Земли. При этом значительная часть планеты могла бы замерзнуть.

Выводы ученых могут быть полезны для поиска обитаемых экзопланет, так как сейчас астрономы уделяют основное внимание расстоянию между планетой и ее звездой, не учитывая форму орбиты и наклон планет. Кроме того, работа поможет понять, какое влияние Юпитер оказал на климат Земли в прошлом и как как он может снова повлиять на нас в будущем.