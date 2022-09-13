Крупный астероид приблизился к Земле на этой неделе

На этой неделе к Земле приблизился еще один крупный астероид, который удалось обнаружить только в конце августа. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по размерам он в двадцать раз больше чебаркульского. Удаление от нашей планеты - пять с половиной миллионов километров. Это расстояние считается безопасным. Но ученые отмечают: сейчас насчитывается не меньше тысячи подобных космических объектов, вероятность столкновения которых с Землей в ближайшие сто лет отличается от единицы. При этом астрономы уверены, рано или поздно падение крупного астероида, способного уничтожить все живое, обязательно произойдет. Способа защиты пока не существует. На этой неделе американский космический аппарат DART подошел к астероиду Диморф и уже передал на Землю его первые фотографии.

Но главная задача в другом - до конца этого месяца DART должен врезаться в Диморф, чтобы изменить траекторию астероида. В итоге ученые хотят понять, можно ли таким образом уберечь Землю от катастрофы в будущем. Специальный корреспондент "Известий" Кирилл Воробьев попытался изучить сценарии реального космического Армагеддона.

Эта миссия уникальна. Человечество впервые идет на таран астероида, чтобы попытаться изменить его орбиту. Миссия DART стартовала осенью 2021 года с космодрома в Калифорнии. Аппарат преодолел огромный путь, чтобы достичь системы из двух астероидов Дидим и и Диморф, которые сейчас находятся на расстоянии 480 млн км от Земли. Диаметр первого - 0,8 км. А второго - всего 170 метров.

До момента, когда DART врежется в Диморф, остаются считанные дни. За миссией пристально следят с земли и МКС.

"Мы сейчас продемонстрируем метод изменения траектории астероида с помощью удара, который сводится к моменту, когда космический аппарат врезается в астероид", - отметил астронавт Шейн Кимброу.

Удар по Диморфу - часть миссии, которая в будущем должна защитить Землю от столкновений с космическими телами. В теории изменение траектории потенциально опасного объекта даже на несколько миллиметров позволит избежать катастрофы.

Если на Землю упадет астероид больше 1 км в диаметре, вся территория в радиусе 100 километров от эпицентра превратится в пустошь, при падении в океан гарантировано разрушительное цунами. А еще землетрясения, пожары или образование пылевых облаков, которые закроют солнце, суля долгую зиму.

По самым скромным подсчетам, свыше шести тысяч астероидов и комет несут потенциальную угрозу нашей планете. Уследить за каждым небесным телом физически невозможно. При том что под наблюдение попадают, как правило, объекты размером более километра.

Впрочем, Дидим и Диморф к опасным не относятся. Целью специально выбран именно спутник астероида, хотя орбита обоих не угрожает Земле, так как не пересекается с ней. И сам астероид должен остаться на безопасном для нашей планеты маршруте, говорят американские астрофизики.

"Когда зонд столкнется со спутником, то изменится период его обращения. И это повлияет на время, в течение которого спутник будет двигаться впереди или позади главного астероида", - подчеркнул ведущий исследователь миссии DART Энди Чэнг.

Российские специалисты следят за миссией. Ее результаты действительно важны, но говорят, что понять заранее все последствия такого тарана невозможно.

"Опять же научно можно просчитать изменение орбиты, но опять это будет с погрешностью и гарантировать, что это не повлечет обратный эффект, это сегодня сложно, последствия непредсказуемы", - считает работник отдела физики и звездных систем в Звенигородской обсерватории Сергей Верещагин.

Это только в голливудском блокбастере Брюс Уиллис может взорвать бомбу и спасти Землю. В реальности все куда сложнее. Малейший просчет - и ситуация вообще может выйти из-под контроля.

Среди этой звездной пыли на компьютерном экране астероиды выделяются своим космическим "проворством". Сотрудники крымской обсерваторию каждую ночь смотрят в бесконечность, чтобы найти таких вот звездных путешественников.

Российские астрофизики предлагают разместить на орбите аппараты, которые могут фиксировать объекты со стороны Солнца. Есть и другие идеи, например система быстрого реагирования.

"Существуют очень множество моделей по уничтожению астероидов или же, правильно сказать, уведения в сторону. Что же касается расщепления астероида, эти мелкие объекты тоже могут являться опасностью", - заявил руководитель Крымской астрофизической обсерватории Игорь Николенко.

"К сожалению, не по всем, мы слишком плохо знаем сейчас о населении опасных тел, ну, скажем так, крупные тела - совсем крупные, те тела, которые больше кмилометра, ну, практически 95-98 процентов тел известны, известно, как они движутся, известны вероятности столкновения", - поделился научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Вот и челябинский метеорит заметили слишком поздно. От ударных волн в 2013-м пострадали больше тысячи человек. Тогда же в мире и стали разрабатывать проекты по уничтожению опасных космических объектов.

"Если они идут со стороны Солнца, то их заметить практически невозможно. Он может выпрыгнуть как чертик из табакерки, у нас нет никаких средств реагирования, пока во всяком случае", - подчеркнул летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Возможно, эксперимент на подступах к дальнему космосу действительно изменит мир.

"Я думаю, что все впереди, пока давайте мы попробуем такой простой способ, как вот в бильярде: один шарик, он будет катиться, мы другим более мелким шариком изменим его траекторию", - сказал летчик-космонавт Александр Лазуткин.

DART оснащен приборами для звездной и солнечной навигации. Источником энергии для аппарата служат солнечные батареи, они снабжают электричеством ионный двигатель. А еще - камерой для наведения зонда на центр астероида. Перед контактом она передаст несколько изображений.

Также на подлете DART выпустит спутник-наблюдатель. Именно он зафиксирует, изменилась ли орбита астероида Диморф.