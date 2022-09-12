Названы самые вредные популярные продукты

Сладкие десерты, выпечка и газированные напитки наносят большой вред здоровью, их можно считать самыми опасными продуктами, рассказал URA.Ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

С списке самых вредных продуктов первое место занимает сахар, сладкая выпечка, газировка и снеки. Частое употребление кондитерских изделий провоцирует воспалительные процессы в организме и приводит к раннему старению.

"Вредными являются подслащенные молочные продукты. Творожки, йогурты. Тут проблема в том, что в них снова сахар, а во-вторых, туда добавляют всякого рода жиры, типа пальмового масла, вреда от него гораздо больше, чем от молочного жира", - предупредил врач.

Специалист также порекомендовал отказаться от красного мяса, научно доказано, что если есть его чаще трех раз в неделю, возрастает риск развития онкологических заболеваний кишечника, проблем с сердцем и сосудами.