Названы способы, которые помогут бросить курить

В первую очередь людям, собирающимся бросать курить, необходимо решить, для чего им это нужно. Будет полезно назвать для себя 10 плюсов отказа от курения и 10 минусов, рассказала "Газете.Ru" медицинский психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова, передает Day.Az.

"От мотивации будет зависеть практически весь успех в попытках бросить курить. Если при перечислении плюсов и минусов вы начали задумываться о том, что вам не хватает аргументов. Или плюсов, по вашему мнению, меньше, чем минусов, то это достаточно серьезный сигнал к тому, что пока вы не готовы расстаться с этой вредной привычкой", - сказала она.

Зависимость от никотина, отмечает специалист, бывает физиологической и психологической. Чтобы побороть первую, можно воспользоваться методом иглоукалывания, который помогает справиться с физиологической тягой к никотину.

"Что касается психологической составляющей, то здесь было бы крайне полезно пройти краткосрочный курс с психологом, поскольку курение - это привычка, которая развивается по всем канонам зависимости: периодическое желание получать дозу никотина, как правило это раз в 30 минут, нарушение настроения при отсутствии никотина: раздражительности, апатия, тревожность) В некоторых случаях необходимо обращение к врачу-психиатру с целью назначения противотревожных препаратов, которые смягчат период отмены от никотина", - добавила Лобанова.

В случае, если мотивация к отказу от курения высокая, то есть минусов больше, чем плюсов, стоит начать комплексно заниматься данной проблемой с обращения к трем специалистам: психолог , психиатр и специалист по акупунктуре, заключает специалист.