Диетолог предупредила о вреде молочных коктейлей

В молочных коктейлях слишком много добавленного сахара, который оказывает пагубное воздействие на весь организм, рассказала URA.Ru врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Излишний сахар опасен набором веса, инсулинорезистентностью и развитием диабета. Из-за постоянного переизбытка глюкозы в крови страдают сердце и сосуды. К тому же, коктейли на основе молока плохо перевариваются.

"Так как молочные коктейли делают, как правило, холодными, недопереваренная еда движется дальше в кишечник. Там размножается патогенная микрофлора. Она выделяет токсины. Нарушается баланс кишечной микрофлоры и это приводит к букету различных состояний. Это и ухудшение настроения, и снижение иммунитета, и снижение гормона насыщения, вплоть до онкологии", - предупредила врач.

В одной порции напитка содержится не менее пяти ложек сахара, который дает большое количество калорий и энергии, если вовремя не сжечь их, то организм начнет откладывать излишки в жировые отложения.