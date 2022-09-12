Искусственное охлаждение Земли назвали бесполезным

Ученые Университета Майами назвали искусственное охлаждение океанов бесполезным для ослабления ураганов, которые становятся более мощными из-за глобального потепления. Согласно выводам, опубликованным в журнале Communications Earth & Environment, если бы у человечества были неисчерпаемые ресурсы для охлаждения колоссального количества морской воды, то даже это лишь незначительно ослабило бы тропические циклоны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи применили сложную компьютерную модель атмосферы Земли, а также теорию взаимодействия между морем и воздушной оболочкой. Они проследили, как охлаждение больших участков океана площадью 260 тысяч квадратных километров, что соответствует 21 тысячи кубических километров, на два градуса Цельсия повлияет на силу ураганов.

В результате тропические циклоны даже в самых идеальных атмосферных и океанических условиях ослабли лишь на 15 процентов, хотя количество энергии, которые пришлось бы извлечь из океана для достижения этой цели, более чем в сто раз превышает количество, потребленное в США в 2019 году. Таким образом, этот способ является слишком неэффективным даже при условии его сомнительной реализуемости на практике.

По словам ученых, хотя идея о том, что ураганы можно ослабить искусственно, является бессмысленной, в средствах массовой информации и научно-популярных изданиях появляются различные предложения, как это можно сделать, а некоторые даже патентуются. Так, проект STORMFURY, который был нацелен на геоинженерное изменение отдельных последствий изменения климата, а не на воспрепятствование самому глобальному потеплению, был закрыт из-за отсутствия результатов.