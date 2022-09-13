В листьях растений впервые обнаружен микропластик

В исследованных образцах листьев растений ученые впервые обнаружили следы микропластика. Открытие сделали в Прешовском университете Словакии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующая научная работа опубликована в журнале BioRisk.

Растения из рода ворсянок (Dipsacus) обладают характерными парными листьями. Они формируют своеобразные вместилища, которые собирают воду и притягивают в нее насекомых. Там были найдены фрагменты и волокна разноцветного микропластика длиной до 2,4 мм.

Никаких сторонних источников загрязнения вокруг территории не было зафиксировано, поэтому пластик попал в цветы из загрязненной атмосферы, пришли к выводу ученые.

Второй вариант происхождения пластика - его могли занести улитки.