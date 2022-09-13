Объяснена причина загадочных колебаний магнитного поля Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter помог объяснить загадочные колебания магнитного поля Солнца, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В середине 1970-х годов немецко-американские аппараты Helios 1 и 2 во время пролета недалеко от поверхности Солнца смогли случайно зафиксировать колебания магнитного поля звезды. Впоследствии эти события происходили так же внезапно и стремительно - они длились от нескольких секунд до нескольких часов, прежде чем все возвращалось в исходное состояние.

С помощью полученных 25 марта 2022 года новых данных на прибор Metis аппарата Solar Orbiter ученые смогли получить дополнительную информацию о магнитных явлениях. Они полностью согласовываются с существующей теорией, объясняющей отклонения магнитного поля солнечного ветра. Теперь специалисты имеют полное представление о его структуре, которая имеет S-образную форму.

Сопоставив изображения Metis в видимом свете и Solar Orbiter Extreme Ultraviolet Imager исследователи увидели, что магнитные колебания происходят над областью AR 12972 (которая связана с солнечными пятнами и магнитной активностью светила). Дальнейший анализ показал, что скорость плазмы над этим регионом была очень низкой, что и следовало ожидать от района, еще не высвободившего накопленную энергию.

В итоге авторы смогли доказать, что подобные явления происходят во время взаимодействия открытых и замкнутых силовых линий. По мере того, как они собираются, они могут повторно объединяться в более стабильные конфигурации.