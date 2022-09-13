Объяснена причина загадочных колебаний магнитного поля Солнца
Depozit faizini öncədən al!

Космический аппарат Solar Orbiter помог объяснить загадочные колебания магнитного поля Солнца, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В середине 1970-х годов немецко-американские аппараты Helios 1 и 2 во время пролета недалеко от поверхности Солнца смогли случайно зафиксировать колебания магнитного поля звезды. Впоследствии эти события происходили так же внезапно и стремительно - они длились от нескольких секунд до нескольких часов, прежде чем все возвращалось в исходное состояние.

С помощью полученных 25 марта 2022 года новых данных на прибор Metis аппарата Solar Orbiter ученые смогли получить дополнительную информацию о магнитных явлениях. Они полностью согласовываются с существующей теорией, объясняющей отклонения магнитного поля солнечного ветра. Теперь специалисты имеют полное представление о его структуре, которая имеет S-образную форму.

Сопоставив изображения Metis в видимом свете и Solar Orbiter Extreme Ultraviolet Imager исследователи увидели, что магнитные колебания происходят над областью AR 12972 (которая связана с солнечными пятнами и магнитной активностью светила). Дальнейший анализ показал, что скорость плазмы над этим регионом была очень низкой, что и следовало ожидать от района, еще не высвободившего накопленную энергию.

В итоге авторы смогли доказать, что подобные явления происходят во время взаимодействия открытых и замкнутых силовых линий. По мере того, как они собираются, они могут повторно объединяться в более стабильные конфигурации.