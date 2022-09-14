Человечество может вымереть в ближайшие сто миллионов лет

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов считает, что человечество обязательно вымрет, как вымерли когда-то динозавры, возможно, даже в течение ближайших 100 миллионов лет, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживет", - сказал Митрофанов на научном семинаре в Москве. Он уточнил, что, возможно, на Земле произойдет нечто подобное тому, что когда-то "не пережили динозавры". При этом ученый добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, примерно каждые 100 миллионов лет.