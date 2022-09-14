Почему картошку нельзя есть горячей?

Картофель, отваренный в мундире, можно есть даже тем, кто соблюдает строгую диету, но "второй хлеб" не стоит употреблять в пищу горячим, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блюда из картофеля довольно калорийны, при соблюдении диет его стараются исключить из рациона. Жареный картофель во фритюре вредит коже, а канцерогены, которые выделяются из масла при тепловой обработке, могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Самый полезный способ есть любимый многими корнеплод - отварить его не очищая.

"Не надо есть горячий картофель, дайте ему остыть до комнатной температуры. Таким образом часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал - свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно", - рассказала врач.

Устойчивый крахмал ведет себя как пищевые волокна - ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий, которые положительно влияют на иммунную систему. Холодная картошка также избавит от вздутия живота.